23 Декабря 2021
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Общество Челябинская область
Дворец спорта &quot;Юность&quot;, Челябинск (2017) | Фото: 1obl.ru

На площадях бывшего автовокзала в ДС "Юность" в Челябинске открылись детские секции

На площадях бывшего автовокзала во дворце спорта "Юность" открыли спортивные школы. Помещения отремонтировали, установили мебель и оборудование, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

На первом этаже разместился Центр единоборств. Дети здесь будут заниматься тхэквондо, каратэ, кикбоксингом, тайским боксом и рукопашным боем. В это помещение переведут тренеров и группы из четырех муниципальных спортшкол – "Буревестник", "Корё", "Мастер" и "Каратэ".

Ранее эти школы работы в цокольных и подвальных помещениях. По словам главы Челябинска Натальи Котовой, по законодательству с этого года запрещено использовать подвальные и цокольные помещения для организации детского досуга, если это не предусмотрено проектной документацией. В городе 50 залов 19 спортшкол работают в таких помещениях, поэтому их в первую очередь переводят в ДС "Юность".

На втором этаже открыли два зала для занятий фитнес-аэробикой. Здесь будет заниматься воспитанники школы "Факел".

Напомним, в ноябре 2020 г. губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о переносе автовокзала из дворца спорта "Юность". Объект закрыли 15 мая 2021 года. Всей рейсы перенесли на автовокзал "Южные ворота".

Теги: автовокзал, Юность, детские секции,



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