Суд отправил в колонию водителя BMW, устроившего массовое ДТП в Тюмени

Водитель BMW, устроивший этим летом резонансное ДТП на путепроводе "Стрела", получил три года колонии поселения. И на два года лишился права управлять транспортными средствами.

Такой приговор сегодня в отношении 37-летнего жителя Тюменского района вынес Калининский районный суд Тюмени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры. Он признан виновным по п. "а" ч.2 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии опьянения).

Вину в ДТП водитель полностью признал. В законную силу приговор пока не вступил.

Напомним, днем 29 августа мужчина, управляя в состоянии опьянения BMW X5, потерял контроль над транспортным средством и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении Hyundai Solaris, который перевернулся на крышу. После этого BMW выехал на встречную полосу, где столкнулся еще с тремя автомобилями. Один из них загорелся. В результате массового ДТП два человека получили тяжкий вред здоровью, а еще один - вред здоровью средней тяжести.