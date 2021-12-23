Жириновский анонсировал выборы в объединенное заксобрание России и Белоруссии

Глава ЛДПР Владимир Жириновский анонсировал выборы в объединенное заксобрание России и Белоруссии.

"Следующий год для нас станет началом подготовки к предстоящим выборам президента России, а также, возможно, к выборам в объединенное Законодательное Собрание России и Белоруссии", - написал политик в своем Telegram-канале.

Сегодня в Госдуме РФ проходит второе заседание шестьдесят первой сессии Парламентского Собрания союзного государства, проводит его председатель организации Вячеслав Володин. Предполагается, что будет рассмотрен проект бюджета союзного государства и планы работы на 2022 год. В повестке также изменения в структуре парламентского собрания.

Кстати, накануне – на последнем в году заседании Госдумы, Володин критически высказывался об уровне интеграции двух стран: "Наша интеграция с Белоруссией меньше, чем с Евросоюзом. Название фундаментальное – союзное государство, а на деле еще очень много надо сделать".