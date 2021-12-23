23 Декабря 2021
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Политика В России
Владимир Жириновский (2020) | Фото: Госдума РФ

Жириновский анонсировал выборы в объединенное заксобрание России и Белоруссии

Глава ЛДПР Владимир Жириновский анонсировал выборы в объединенное заксобрание России и Белоруссии.

"Следующий год для нас станет началом подготовки к предстоящим выборам президента России, а также, возможно, к выборам в объединенное Законодательное Собрание России и Белоруссии", - написал политик в своем Telegram-канале.

Сегодня в Госдуме РФ проходит второе заседание шестьдесят первой сессии Парламентского Собрания союзного государства, проводит его председатель организации Вячеслав Володин. Предполагается, что будет рассмотрен проект бюджета союзного государства и планы работы на 2022 год. В повестке также изменения в структуре парламентского собрания.

Кстати, накануне – на последнем в году заседании Госдумы, Володин критически высказывался об уровне интеграции двух стран: "Наша интеграция с Белоруссией меньше, чем с Евросоюзом. Название фундаментальное – союзное государство, а на деле еще очень много надо сделать".

Теги: владимир жириновский, союзное государство, парламент, выборы



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