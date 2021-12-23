23 Декабря 2021
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Общество Челябинская область
ФАС России, УФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: УФАС

В Челябинске компанию оштрафовали на 1,3 млн рублей за сговор на аукционах по транспортным услугам для больниц

Челябинское УФАС России оштрафовало компанию "Уралтранс" на 1,3 млн рублей за сговор на аукционах по транспортным услугам для больниц, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Компания заключила антиконкурентное соглашение с организацией "Гарант Плюс", направленное на поддержание цены на аукционах. Общий доход участников соглашения составил 2 млн рублей.

Сговор выявили в трех закупках на оказание транспортных услуг для больниц Миасса и Челябинска в 2019 – 2020 гг.

Участники сговора использовали один IP-адрес для подачи заявок на участие в закупке и ценовых предложений. Также компании имели одни и те же автомобили.

Теги: сговор, УФАС, штраф,



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