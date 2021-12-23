400 тысяч свердловчан не смогут уехать за границу на новогодние праздники из-за долгов

С начала 2021 года судебными приставами Свердловской области вынесено более 400 тысяч постановлений об ограничении выезда должников за пределы России.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУФССП, это на 152 тысячи больше, чем в 2020 году. Всего в 2021-м у судебных приставов находилось свыше 4 миллионов исполнительных производств, что на 537 тысяч больше, чем в прошлом году.

По данным ведомства, в отношении должников по штрафам вынесено 5 тысяч 774 постановления. Ограничены в праве выезда за границу 82 тысячи 354 уральца, имеющих задолженности по кредитам. В отношении должников по алиментам вынесено более 24 тысяч постановлений, а задолжавших по налогам свердловчан насчитывается больше 30 тысяч.

На текущий момент 400 тысяч должников-уральцев остаются невыездными. Из них 61% это мужчины, и 39% - женщины.

"Впереди период новогодних праздников. Собираясь в заграничную поездку, удостоверьтесь, что у вас отсутствует задолженность и не возбуждено исполнительное производство. Оплатить ее необходимо заблаговременно, перед поездкой за пределы России. Снять ограничение в аэропорту перед вылетом пока будет невозможно", - советуют в службе судебных приставов.