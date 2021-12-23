У спикера южноуральского ЗСО появилось три новых заместителя

Вице-спикерами Законодательного собрания Челябинской области избраны Павел Киселев, Павел Шиляев и Олег Гербер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.

Напомним, в конце ноября председатель ЗСО Александр Лазарев назвал кандидатов, которые получат посты вице-спикеров. Павел Шиляев будет курировать работу комитета по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию, Павел Киселев – комитет по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению, а также аграрный комитет, Олег Гербер продолжит возглавлять комитет по информационной политике.

Также продолжают работать заместителями председателя областного парламента Юрий Карликанов, Вадим Ромасенко, Анатолий Еремин и Константин Струков.

Также на заседании был избран председателем комитета по строительной политике и ЖКХ. Им стал Алексей Денисенко.