23 Декабря 2021
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Экономика Ямало-Ненецкий АО В России За рубежом
(2004) | Фото: Накануне.ru

"НОВАТЭК" поставит в Германию сотни тысяч тонн водорода с Ямала

"НОВАТЭК" и "Uniper SE" договорились об основных условиях долгосрочной поставки низкоуглеродного аммиака объемом до 1,2 млн т в год. Поставки, главным образом, будут на рынок Германии. Цена продукции будет определяться в привязке к соответствующим европейским и мировым эталонным котировкам, сообщили Накануне.RU в компании.
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Аммиак будет производиться на ямальском "Обском ГХК" с использованием технологий улавливания и хранения углекислого газа (УХУ) и станет носителем водорода, для чего его будут преобразовывать в газообразный водород и направлять в планируемую водородопроводную сеть Германии, а также поставлять в неизменном виде как экологически чистое сырье и как топливо.

"В нашей стратегии уделяется значительное внимание "чистым" энергоносителям, и мы считаем аммиак наиболее эффективным носителем водорода при его морской транспортировке, – отметил глава правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон. – Компания проводит предпроектные работы в отношении завода по производству низкоуглеродного аммиака и водорода с использованием технологий УХУ, и подписание соглашений о ключевых условиях поставок подтверждает растущий спрос на низкоуглеродную продукцию и приближает нас к принятию окончательного инвестиционного решения по этому проекту. Завод будет расположен вблизи нашего СПГ-кластера на Ямале, что позволит минимизировать затраты и обеспечить поставки наиболее конкурентоспособных "чистых" энергоносителей на международный рынок".

В начале декабря подписан похожий документ с "RWE Supply & Trading GmbH" – подписями сторон скреплён Меморандум о взаимопонимании в сфере поставок СПГ и декарбонизации. Документ предусматривает поставки "RWE" низкоуглеродного аммиака и водорода "НОВАТЭКа", которые будут производиться на "Обском ГХК" и поставляться на рынки Германии и других стран Европы.

Напомним, в июне на Петербургском международном экономическом форуме экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил России "зубами вгрызться" в производство водорода, поскольку его можно отправлять в Европу по уже существующим трубам для природного газа. Углеводородное же топливо бывший председатель правления госкорпорации "Роснано", близкой ныне к дефолту, считает лишенным особых перспектив на западных рынках. Он оценивал рынок водородной энергетики в $100 млрд.

Бенефициарами "зеленой мечты" о водородной энергетике готовятся стать крупнейший золотодобытчик Павел Грачев, а также "En+" Олега Дерипаски и "Росатом". Минпромторг представил атлас российских проектов по производству водорода и аммиака, в него вошли 33 площадки в 18 регионах России. Группа "H2 Чистая энергетика", как ожидается, получит восемь водородных площадок, "En+" – пять площадок "водород/аммиак", "Росатом" – три по водороду и одну "водород/аммиак". Остальные компании представлены меньше, такие группы, как "Лукойл", "Агентство развития Ленинградской области", СУЭК, НОВАТЭК, "Газпром энергохолдинг", "Роснано" и целый ряд других получат единичные проекты.

Теги: НОВАТЭК, Леонид Михельсон, водород, аммиак



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