Рособрнадзор не видит рисков в том, чтобы оставить ЕГЭ только для поступающих в вузы

Рособрнадзор не видит рисков в том, чтобы оставить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) только для поступающих в вузы, заявил глава ведомства Анзор Музаев.

В этом году выпускники, не планировавшие поступление в высшие учебные заведения, сдавали только государственные выпускные экзамены по русскому языку и математике. Музаев отметил, что при сдаче экзаменов в таком формате "ничего трагичного не произошло".

Он уточнил, что выпускники, которые пожелают попасть в вузы, в будущем будут иметь возможность сдать экзамен, передает ТАСС.

При этом он подчеркнул, что такой формат должны будут поддержать Госдума и правительство, а также общество.

Напомним, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин призвал отменить ЕГЭ, назвав этот экзамен "пыткой для молодежи". По его мнению, необходимо возродить советскую школу образования.