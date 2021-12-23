23 Декабря 2021
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Политика
ЕГЭ-2017 (2017) | Фото: postupi.online

Рособрнадзор не видит рисков в том, чтобы оставить ЕГЭ только для поступающих в вузы

Рособрнадзор не видит рисков в том, чтобы оставить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) только для поступающих в вузы, заявил глава ведомства Анзор Музаев.

В этом году выпускники, не планировавшие поступление в высшие учебные заведения, сдавали только государственные выпускные экзамены по русскому языку и математике. Музаев отметил, что при сдаче экзаменов в таком формате "ничего трагичного не произошло".

Он уточнил, что выпускники, которые пожелают попасть в вузы, в будущем будут иметь возможность сдать экзамен, передает ТАСС.

При этом он подчеркнул, что такой формат должны будут поддержать Госдума и правительство, а также общество.

Напомним, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин призвал отменить ЕГЭ, назвав этот экзамен "пыткой для молодежи". По его мнению, необходимо возродить советскую школу образования.

Теги: егэ, вузы, рособрнадзор



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