23 Ноября 2021
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Образование В России
Александр Бастрыкин (2018) | Фото: Следственный комитет РФ

Бастрыкин призвал отменить ЕГЭ, назвав его "пыткой"

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин призвал отменить ЕГЭ, назвав этот экзамен "пыткой".

"Это просто пытка какая-то для молодежи", - цитирует главу СКР РИА Новости.

По словам Быстрыкина, необходимо возродить советскую школу образования. "Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения", - заявил он.

Напомним, вопрос отмены единого госэкзамена обсуждается уже несколько лет. В Госдуму несколько раз вносили проект поправок в закон об образовании, отменяющий ЕГЭ. Однако ни профильный комитет Госдумы, ни Счетная палата, ни Правительство РФ не поддержали инициативу.



Теги: александр бастрыкин, егэ



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