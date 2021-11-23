Бастрыкин призвал отменить ЕГЭ, назвав его "пыткой"

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин призвал отменить ЕГЭ, назвав этот экзамен "пыткой".

"Это просто пытка какая-то для молодежи", - цитирует главу СКР РИА Новости.

По словам Быстрыкина, необходимо возродить советскую школу образования. "Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения", - заявил он.

Напомним, вопрос отмены единого госэкзамена обсуждается уже несколько лет. В Госдуму несколько раз вносили проект поправок в закон об образовании, отменяющий ЕГЭ. Однако ни профильный комитет Госдумы, ни Счетная палата, ни Правительство РФ не поддержали инициативу.