23 Декабря 2021
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Происшествия Челябинская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске суд продлил арест бывшему директору компании, которая не достроила конгресс-холл

Суд в Челябинске продлил срок содержания под стражей бывшего директора ПО "Монтажник" Алексея Павлюка, обвиняемого в невыплате заработной платы, неисполнении обязанностей налогового агента, сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, злоупотреблении полномочиями и мошенничестве.

Как сообщили Накануне в пресс-службе областной прокуратуры, он пробудет под арестом до 24 марта 2022 года.

Напомним, Павлюк был задержан в июле и заключен под стражу. Следствие считает, что с февраля по июль 2020 года обвиняемый не выплачивал заработную плату работникам предприятия. Задолженность составила более 26 млн руб.

Также, по версии следствия, он не перечислил в бюджет НДФЛ в сумме свыше 26,5 млн руб. исчисленного и удержанного из доходов работников предприятия за период 2019 года, и сокрыл около 3,9 млн рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам. Он оплатил услуги ряду юридических лиц на сумму свыше 15,8 млн рублей при отсутствии необходимости в оказании услуг.

Напомним, ПО "Монтажник" выступало основным подрядчиком строительства общественного-делового центра на берегу реки Миасс к саммитам ШОС и БРИКС. Однако стройка была заморожена. В июне 2021 года компания была признана банкротом. В отношении организации открыто конкурсное производство. По факту мошенничества, злоупотребления должностными полномочиями и халатности при строительстве конгресс-холла были возбуждены уголовные дела.

Теги: Алексей Павлюк, конгресс-холл, ПО Монтажник,



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