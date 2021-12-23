Тюменский облсуд подтвердил изъятие экспонатов "Музея частных коллекций"

Тюменский областной суд рассмотрел жалобу 44-летнего владельца частного музея Гая Першинга. В ней он просил суд признать его невиновным и отменить решение Ленинского районного суда Тюмени об изъятии экспонатов его "Музея частных коллекций", сообщили Накануне.RU в объединённой пресс-службе судебной системы Тюменской области

Апелляционная инстанция оставила решение Ленинского районного суда без изменения, жалобу – без удовлетворения.

Напомним, 2 июля 2021 г. в помещении некоммерческого частного "Музея частных коллекций" в Тюмени (Парфенова, 40), обнаружены и изъяты 1 тыс. 588 археологических объектов. Согласно выводам археологической экспертизы, эти предметы – коллекция, представляющая научную и культурно-историческую ценность для России.

Першинг заявил тогда, что все предметы археологии принадлежат ему – с 2005 г. он формировал коллекцию через скупку, обмен, приобретение в дар исторических артефактов. Каких-либо подтверждающих документов о совершении сделок он не представил. Решение суда – штраф в 5 тыс. руб., а также конфискация коллекции.