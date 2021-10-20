В Тюмени изъята коллекция "Музея частных коллекций"

Ленинский районный суд Тюмени оштрафовал 44-летнего Гая Першинга за "совершение сделок с археологическими предметами в нарушение требований, установленных законодательством РФ", с конфискацией предметов правонарушения, сообщили Накануне.RU в объединённой пресс-службе судебной системы Тюменской области.

По данным дела, 2 июля 2021 г. в помещении некоммерческого частного "Музея частных коллекций" в Тюмени (Парфенова, д. 40), обнаружены и изъяты 1 тыс. 588 археологических объектов. Согласно выводам археологической экспертизы, эти предметы – коллекция, представляющая научную и культурно-историческую ценность для России.

Першинг пояснял, что все предметы археологии принадлежат ему, с 2005 г. он формировал коллекцию через скупку, обмен, приобретение в дар исторических артефактов. Каких-либо подтверждающих документов о совершении сделок он не представил.

Решение суда – штраф в 5 тыс. руб., а также конфискация коллекции. Постановление не вступило в законную силу.