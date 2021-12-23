23 Декабря 2021
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Политика За рубежом
Погрузка труб для строительства газопровода &quot;Северный поток — 2&quot; (2020) | Фото: gazprom.ru

Глава МИД ФРГ заявила о консенсусе с канцлером по "Северному потоку – 2"

Глава МИД Германии Анналена Бербок и канцлер Олаф Шольц выработали общую позицию по вопросу запуска газопровода "Северный поток – 2".

Она заключается в том, что процесс сертификации газопровода должен идти в соответствии с европейским законодательством, заявила Бербок в интервью газете Die Zeit.

Глава МИД ФРГ уточнила, что важную роль при принятии решений по запуску проекта будет играть энергетическая безопасность страны, пишет Regnum.

Ранее Шольц утверждал, что Федеральное сетевое агентство Германии решает вопрос сертификации "Северного потока-2", "совершенно не руководствуясь политикой".

При этом постпред РФ при ЕС Владимир Чижов накануне заявил, что в ситуации "кроме политики, ничего больше нет". "Тут смесь внешней политики, я бы сказал — общезападной и внутригерманской, связанной со сменой правительства в этой стране",— сказал дипломат.

Теги: мид фрг, северный поток-2, шольц



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