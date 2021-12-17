17 Декабря 2021
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Трубы для Северного потока-2, северный поток-2, OMK (2017) | Фото: nord-stream2.com

Шольц: В решении по сертификации "Северного потока - 2" нет политики

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал приостановку сертификации газопровода "Северный поток-2" неполитическим решением.

Глава германского правительства напомнил, что это коммерческий проект, газопровод строился с частными инвестициями.

Шольц подчеркнул, что решение о соответствии проекта европейскому законодательству немецкий регулятор принимал, не руководствуясь политикой. Канцлер добавил, что данная процедура предусматривает "много консультаций", но процесс идет, пишет Regnum.

Напомним, в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии временно приостановило процедуру сертификации "Северного потока 2".

Регулятор после изучения документации пришел к выводу, что продолжить сертификацию можно будет, если оператор был создан юридически в соответствии с законодательством ФРГ. Швейцарская Nord Stream 2 решила не преобразовывать существующую форму, а создать дочернюю компанию в соответствии с законодательством Германии.

Теги: олаф шольц, северный поток-2



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