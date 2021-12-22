В Челябинске в подвале кассационного суда оборудуют столовые, тренажерный зал и бильярдную

В Челябинске отменили закупку на выполнение капитального ремонта подвального помещения в здании, где располагается Седьмой кассационный суд. Начальная цена контракта составляла 2,1 млн рублей, передает корреспондент Накануне.RU.

Речь идет о здании по улице Кирова, 161, которое является выявленным объектом культурного наследия "Главпочтамт". Заказчиком выступило ОГКУ "Челябоблинвестстрой". Победитель аукциона должен был провести комплекс строительно-монтажных работ.

В документации опубликован дизайн-проект ремонта помещений и акт государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.

Согласно документации, проект реконструкции подвала здания разработала компания "Ретрострой". В подвальном этаже предусматривается размещение предприятия общественного питания с обеденными залами и зоны отдыха и психологической разгрузки.

Так, в столовой предусмотрено устройство четырех обеденных залов, из них три для сотрудников и один для посетителей на 70 человек.

"Работа пищеблока предусмотрена на полуфабрикатах. Ассортимент блюд соответствует ассортиментному минимуму для данного типа предприятия: холодные и горячие закуски, первые и вторые блюда, напитки, хлебобулочные изделия. Доставка продуктов на предприятие питания производится автотранспортом до начала работы. Производственные помещения оборудуются современным технологическим, механическим и холодильным оборудованием в соответствии с технологическими процессами", - говорится в документе.

В зоне отдыха и психологической разгрузки разместится тренажерный зал и бильярдная.

"Тренажерный зал предусмотрен для спортивных занятий на тренажерах и со спортинвентарем сотрудников организаций, размещенных в здании. Для обеспечения необходимого угла обзора во время проведения тренировок на продольной стене размещен зеркальный ряд. Покрытие пола выполнено из специализированного износоустойчивого материала", - отмечается в акте.

В бильярдной предусмотрена установка двух игровых столов на 12 футов, мягкой мебели и журнальных столов.