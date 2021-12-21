Депутаты Госдумы от КПРФ потребовали объяснений Минздрава по поводу внесения детской прививки от COVID-19 в нацкалендарь

Депутаты Госдумы от КПРФ сегодня на пленарном заседании предложили принять постановление нижней палаты парламента о запросе в Минздрав. Они хотят знать, почем прививка от коронавируса для детей в возрасте от 12 до 17 лет появилась в обновленном национальном календаре иммунизации – документ, подписанный главой Минздрава был накануне опубликован на официальном портале правовой информации.

Отметим, что прививка от коронавируса для подростков была внесена в нацкалендарь прививок по эпидемическим показаниям. В документе отмечается, что вакцинация будет проводиться добровольно и при наличии письменного заявления одного из родителей или законного представителя.

Тем не менее, это не устроило коммунистов. "Минздравом прививка противоковидная для детей в возрасте от 12 до 17 лет внесена в перечень обязательных. Поэтому надо будет протокольное поручение проверить целесообразность и обоснованность данного решения", - заявила депутат от КПРФ Мария Прусакова. В подготовленном коммунистами проекте постановления (имеется у Накануне.RU) утверждается, что нацкалендарь предусматривает "обязательную вакцинацию детей от 12 до 17 лет против коронавирусной инфекции". Коммунисты считают, что это "противоречит положениям ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан", где, в частности, говорится, что "несовершеннолетние старше 15 лет… имеют право на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ от него".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил инициаторам передать проект постановления в профильный комитет (по охране здоровья). "А уже профильный комитет выскажется по поводу протокольного поручения – в поддержку или нет. Затем мы будем этот вопрос рассматривать на заседании и принимать по нему решение", - добавил Володин.

В итоге комитет по охране здоровья отказался поддержать постановление. Зампред комитета Бадма Башанкаев отметил, что "если внимательно посмотреть документ (обновленный нацкалендарь – прим. ред.), то в пункте 24 как раз говорится о добровольности вакцинации". "Комитет не поддерживает, просим внимательно читать документы", - добавил депутат. Авторы инициативы все равно настояли на голосовании палаты по вопросу принятия постановления, и оно не было поддержано.