22 Декабря 2021
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В УрФО заключено пять договоров комплексного развития территорий

В УрФО по пяти проектам комплексного развития территорий заключены договоры. Информация прозвучала на встрече уральского полпреда Владимира Якушева с депутатами Госдумы и сенаторами Совфеда, представляющими регионы УрФО, сообщили Накануне.RU в полпредстве.
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"Растёт объём ввода жилых домов. Начали использовать новые инструменты в строительстве – механизмы комплексного развития территорий (КРТ), инфраструктурных кредитов и облигаций. Заявлено 109 проектов КРТ, по девяти из них приняты решения, а по пяти – заключены договоры. Инфраструктурный кредит предполагается привлечь для реализации крупного стратегического проекта – Северного широтного хода", - сказал Якушев.

Напомним, ранее Якушев рассказал Накануне.RU, что реализация закона о комплексном развитии территорий (КРТ) в уральских северных автономиях пройдёт без сбоев.

"Югра активно наращивает жилищное строительство, города расширяются. Ямал активно работает в этом направлении. У ЯНАО есть, конечно, своя специфика – огромная территория, зона вечной мерзлоты, небольшая плотность населения. Но проблем быть не должно", - сказал полпред.

Теги: КРТ, Владимир Якушев, депутат, сенатор



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