Представитель Пентагона опроверг слова Шойгу о готовящихся провокациях в Донбассе

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби опроверг заявление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о подготовке американскими ЧВК провокаций с химоружием в Донбассе.

По словам Кирби, заявления министра "совершенно не соответствуют действительности".

Представитель Пентагона добавил, что глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин не обсуждал с Шойгу тему усиления напряженности вокруг Украины, передает Regnum.

Накануне Шойгу сообщил, что частные военные компании США готовят провокацию на востоке Украины. По его словам, в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами.

Шойгу добавил, что более 120 сотрудников американских ЧВК присутствуют в Донецкой области. Они оборудуют огневые позиции, готовят украинский спецназ и радикальные вооруженные группировки.