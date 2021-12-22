22 Декабря 2021
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На Госуслугах появится принудительная двухфакторная авторизация

В 2022 году Минцифры введет принудительную двухфакторную идентификацию пользователей на портале госуслуг.

Это необходимо дополнительной защиты данных россиян. Им придется вводить не только логин и пароль, но и код из SMS. Сейчас около 90% профилей на "Госуслугах" имеют однофакторную авторизацию. Во время эпидемии коронавируса посещаемость сайта выросли в разы, что делает ресурс социально значимым.

Пользователи оформляют дистанционно кредиты, госвыплаты, получают QR-коды, а потому могут стать жертвами активизировавшихся мошенников. В Госдуме уже поддержали инициативу Минцифры. Эксперты говорят, что введение принудительной двухфакторной идентификации своевременно, пишут "Известия".

Ранее глава Минцифры России Максут Шадаев попросил президента Владимира путина дать распоряжение, чтобы министерство совместно с ЦБ смогли обязать страховые компании принимать онлайн заявления о возмещении ущерба по так называемому европротоколу.

Теги: Госуслуги, авторизация, персональные данные



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