Оформить ДТП по европротоколу можно будет на Госуслугах - Минцифры

Глава Минцифры России Максут Шадаев сегодня попросил президента Владимира путина дать распоряжение, чтобы министерство совместно с ЦБ смогли обязать страховые компании принимать онлайн заявления о возмещении ущерба по так называемому европротоколу.

По словам Шадаева, сейчас уже есть техническая возможность оформлять небольшие ДТП без участия полиции онлайн – на Госуслугах.

"Это незначительные ДТП, где можно самостоятельно оформить такого рода документ. Технически мы готовы, но, к сожалению, у нас есть одна сложность, которую мы обсуждали сегодня с Эльвирой Сахипзадовной (Набиуллиной – главой ЦБ – прим. ред.), – нам нужно законодательно это урегулировать", - сказал Шадаев на совещании президента с правительством.

"Для того чтобы этот сервис "полетел", как мы говорим, нам нужно законодательно внести изменения и обязать страховые компании принимать в электронном виде заявления о возмещении ущерба, потому что сейчас у нас фактически оформить европротокол можно в электронном виде, а бумажное заявление надо все равно принести в страховую компанию", - пояснил министр.

Он попросил дать распоряжение о подготовке поправок в законодательство.