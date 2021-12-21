56 миллиардов доходов. Проект бюджета Екатеринбурга приняли во втором чтении

Депутаты гордумы Екатеринбурга на сегодняшнем заседании приняли проект бюджета города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, передает корреспондент Накануне.RU.

За девять месяцев 2021 года в бюджет поступило более 38 млрд рублей, а годовое исполнение планов по доходам ожидается в размере 56 млрд рублей, эта сумма на 2 млрд рублей превышает первоначальные прогнозы 2021 года по налоговым и неналоговым доходам, и на 7 млрд рублей объемные межбюджетные трансферты. Об этом заявил глава города Алексей Орлов, который и выступил с докладом.

"Бюджетная политика Екатеринбурга ориентирована на достижение национальных целей развития Российской Федерации, которые определены в указах президента России и основных задач социально-экономического развития муниципального образования. Кроме этого, одной из основных задач является проведение в Екатеринбурге всемирных летних студенческих игр и празднование 300-летия нашего города. Благодаря проведению крупных мероприятий, в городе ожидается мощный каскадный эффект, развитие приведет к росту инвестиций, повышению качества жизни горожан, развитию городской транспортной инфраструктуры, увеличению количества социальных и спортивных объектов, а также развитию и благоустройству общественных пространств", - пояснил Орлов.

По его словам, порядка 47% от общего объема расходов бюджета будет направлено на образовательную сферу. В следующем году планируется увеличить количество школьных мест на 2 тыс. единиц. При этом городу не справиться без федеральной поддержки.

Администрация города также рассматривает различные механизмы, в том числе, использование механизмов государственно-частного партнерства для строительства в прогнозируемом периоде трамвайной линии в жилые районы Солнечный и Академический. Это, по словам Орлова, позволит улучшить качество жизни жителей районов, снизить загруженность улично-дорожной сети и значительно сократить время в пути.



В трехлетнем периоде также планируется выполнить реконструкцию моста через реку Исеть по улице Челюскинцев - речь идет о втором этапе. Завершить строительство трамвайной линии Екатеринбург - Верхняя Пышма в границах Екатеринбурга и реконструировать улично-дорожные сети к проведению Универсиады-2023. Предусмотрено строительство и реконструкция улиц в жилых районах Академический и Солнечный.



Орлов также выразил надежду, что до юбилея города в 2023 году, удастся завершить работы по рекультивации земель на территории полигона ТКО Широкореченский.

Обсуждение бюджета среди депутатов гордумы затянулось надолго. Поднимались вопросы нехватки образовательных мест при жилой застройке, необходимости расширять город со стороны ВИЗа, а также развития культурного пласта и его финансирования. Депутат Константин Киселев обеспокоился уменьшением финансирования культурной сферы на 50 млн рублей. Он обратил внимание на то, что в 2023 году "культура будет востребована" не только горожанами, но и приезжающими на Универсиаду гостями уральской столицы. Орлов заверил, что несмотря на уменьшение инвестиций, не стоит забывать об участии бизнеса - инвесторов.

"Мы сегодня рассматриваем Ленина, 52, наш музей истории Екатеринбурга - это 5 тыс. квадратных метров площадей. Ведем переговоры, в том числе, и с фондом капремонта, чтобы привести это здание в порядок и привлечь средства частных инвесторов, чтобы получить современные музейные пространства. Конечно дополнительно будут деньги, поэтому давайте рассматривать все источники. Я говорил об этом с губернатором, ему это идея очень понравилась, поэтому будем говорить и о привлечении денег и из областного бюджета", - заключил Орлов.

Таким образом дефицит бюджета Екатеринбурга составит более 1,6 млрд рублей, доходы - 56,4 млрд, расходы - 58 млрд рублей. Проект поддержали 27 депутатов, еще четверо воздержались от голосования.