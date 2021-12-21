УрФО быстрее остальной России переходит при возведении жилья на эскроу счета

Переход на счета эскроу в УрФО опережает общероссийские темпы. Об этом стало известно во время встречи полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева с генеральным директором института развития ДОМ.РФ Виталием Мутко, сообщили Накануне.RU в полпредстве.

Стройотрасль УрФО находится на подъёме. Возведение жилья идёт опережающими темпами, и к концу года федеральный округ выйдет на плановые показатели.

"Большая доля проектов многоквартирного строительства реализуется с использованием счетов эскроу. Мы видим эффективность проектного финансирования. И объёмы использования механизма будут нарастать", - добавил Владимир Якушев.

В УрФО в стадии строительства находится 7,9 млн "квадратов" жилья в многоквартирных домах, 89% из них возводятся с использованием счетов эскроу (в среднем по России – 76%). Курганская область так строит 100% жилья в МКД, Челябинская область – 99%. На Ямале этот показатель составляет 92%, в ХМАО – 90%, в Свердловской и Тюменской областях – по 87%.

"Мы нацелены на улучшение качества жизни в стране с помощью эффективных инструментов и механизмов ДОМ.РФ. Поэтому плотное взаимодействие с регионами – часть нашей ежедневной работы. Работа с субъектами Уральского федерального округа успешно ведётся по всем направлениям деятельности Института развития", - сказал Виталий Мутко.

В настоящее время в активной повестке в УрФО находится реализация элементов инфраструктурного меню Правительства РФ. Предполагается, что новый инструмент для создания социальных, инженерных, коммунальных и дорожных объектов в будущих жилых районах будет задействован в пяти регионах УрФО. Общий объём привлекаемых в регионы средств составит не менее 15 млрд руб.

Два региона УрФО – Курганская и Челябинская области – воспользовались госпрограммой поддержки низкомаржинальных проектов строительства жилья, оператором которой выступает ДОМ.РФ. В УрФО также активно реализуются льготные ипотечные госпрограммы, которые администрируются Институтом развития. Для граждан, которые не могут взять ипотеку, ДОМ.РФ развивает рынок цивилизованной аренды.