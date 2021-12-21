21 Декабря 2021
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Политика Челябинская область
Челябинская городская дума, голосование (2019) | Фото: Накануне.RU

Депутаты приняли генеральный план Челябинска

На заседании Челябинской гордумы депутаты поддержали генеральный план города, сообщили Накануне.RU в управлении по архитектурно-градостроительному проектированию.

Ранее проект генплана был одобрен на заседании комиссии по городскому хозяйству и градостроительству гордумы.

Напомним, в феврале 2020 года проект генерального плана развития города до 2039 года прошел общественные обсуждения. Главный стратегический документ должен определить основные направления развития города на ближайшие 20 лет. Участники обсуждений к документу отнеслись критически, назвав его "сосредоточием ошибок и абсурдов". После этого проект генплана был направлен на доработку. В июле 2021 года документ снова направили на доработку после поступивших от депутатов предложений.

Теги: генплан, гордума, депутаты,



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