Депутаты приняли генеральный план Челябинска

На заседании Челябинской гордумы депутаты поддержали генеральный план города, сообщили Накануне.RU в управлении по архитектурно-градостроительному проектированию.

Ранее проект генплана был одобрен на заседании комиссии по городскому хозяйству и градостроительству гордумы.

Напомним, в феврале 2020 года проект генерального плана развития города до 2039 года прошел общественные обсуждения. Главный стратегический документ должен определить основные направления развития города на ближайшие 20 лет. Участники обсуждений к документу отнеслись критически, назвав его "сосредоточием ошибок и абсурдов". После этого проект генплана был направлен на доработку. В июле 2021 года документ снова направили на доработку после поступивших от депутатов предложений.