Депутаты комиссии гордумы поддержали проект генплана Челябинска, который разрабатывают уже четыре года

Депутаты на заседании комиссии по городскому хозяйству и градостроительству гордумы одобрили проект генерального плана Челябинска, передает корреспондент Накануне.RU.

Открывая заседания, депутатам напомнили, что проект генплана разработан на 20 лет и прошел все стадии и процедуры согласования, были получены согласования от профильных министерств РФ.

Главный архитектор города Павел Крутолапов рассказал, что генеральный план – это инструмент по развитию города в соответствии с принципами, которые определяет стратегия социально-экономического развития. По его словам, в документе закреплен отказ от разрастания города, точки роста Челябинска на следующие годы находятся внутри города. Этого, как отметил Крутолапов, можно будет добиться с помощью механизмов КРТ, которые позволяют работать с неэффективными городскими территориями – кварталами с аварийным жильем и промзонами.

Также проект направлен на создание комфортного и эффективного городского пространства, где у каждого жителя Челябинска в 15 минутах будут созданы общедоступное пространство необходимые объекты социальной инфраструктуры. Закрепляется зона исторического центра. Это позволит, как отметил главный архитектор, сохранить сложившуюся историческую застройку и перейти к ее развитию.

Одним из основополагающих принципов станет развитие и сохранение природного ландшафта. Акцент сделан на развитие рекреационной каркаса, увеличение обеспеченности горожан озеленением. В частности, предполагается увеличение различных рекреационных пространств на 800 гектаров, а также развитие набережной Миасса, которая станет связующим звеном двух главных ядер природного каркаса Шершневского и Каштакского боров.

Генеральный директор компании "Гипрогор" Елена Чугуевская отметила, что приоритетами развития города стали комплексное освоение территориального потенциала, реорганизация и развития транспортной инфраструктуры, реновация жилой застройки, сохранение исторической части города, развитие озелененных территорий общего пользования. Проектом генпланам предусматривается рост численности населения до 1 млн 314 тыс. горожан к 2041 году.

Генеральный план имеет несколько механизмов реализации – это нацпроекты и отраслевые программы. В частности, в рамках национальных проектов предусматривается реализация проектов восстановления и развития достопримечательного места на территории исторического ядра, благоустройства общественных пространств вдоль реки Миасс, создание набережной и парков от плотины Шершневского водохранилища до проспекта Победы, создание экопарка Челябинский бор, проект межвузовского кампуса на 3,5 тыс. студентов и другие.

В рамках доработки проекта поступило более 500 обращений, большинство из них были приняты в работу. Так, исключен из генплана автовокзал во дворце спорта "Юность". Проект межвузовского кампуса, который планировалось возвести на территории лакокрасочного завода, в рамках доработки проекта было выбрано новое место – это территории ЮУрГУ и ЧелГУ. Предусмотрены рекреационные зоны, предусмотрена рекультивация территорий промышленных производств, которые находятся рядом с природными объектами. В частности, речь идет о золо- и шлакоотвалах.

После обсуждения спикер городской думы Андрей Шмидт предложил депутатам поддержать проект генплана.

"Уже четыре года мы разрабатываем документ, и есть предложение остановиться, тем более что дискуссия была большая, все позиции были учтены. То, что сегодня мы имеем на руках это большая ценность, получился общественный договор", - подчеркнул он.

По словам председателя городского парламента, все предложения депутатов вошли в доработанный проект генплана.

Глава Челябинска Наталья Котова рассказала, что за последние два года удалось многое изменить в проекте генплана.

"Очень благодарны жителям, которые не остались равнодушны и прислали свои предложения. Мы понимаем, что у нас границы города не изменятся, у нас будет компактный город, который будет иметь зеленый каркас. Благодаря тому, что сейчас есть концепция транспортного развития нам удастся сделать достойную транспортную инфраструктуру, провести замену транспорта. За счет реновации уменьшится ветхий аварийный фонд. Мы за еще несколько лет изменим ту неправильную градостроительную политику, которая проводилась в последние десять лет, нам удастся справиться с теми муниципальными долгами, которые нам оставили прежние руководители, и мы выйдем на то, что город будет улучшаться и благоустраиваться", - отметила она.

По итогам голосования депутаты поддержали единогласно проект генплана. Теперь он будет рассмотрен на заседании городской думы.

Напомним, в феврале 2020 года проект генерального плана развития города до 2039 года прошел общественные обсуждения. Главный стратегический документ должен определить основные направления развития города на ближайшие 20 лет. Участники обсуждений к документу отнеслись критически, назвав его "сосредоточием ошибок и абсурдов". После этого проект генплана был направлен на доработку.

В июле 2021 года документ снова направили на доработку после поступивших от депутатов предложений.