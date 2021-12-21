СМИ: В НАТО нет согласия по поводу предложений России о гарантиях безопасности

У стран НАТО нет единого мнения по поводу переговоров с Россией о ее предложениях по гарантиям безопасности. Об этом со ссылкой на источники пишет Financial Times.

Напомним, 17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Основные моменты – Россия и США должны отказаться от развертывания ядерного оружия, а НАТО – от продвижения на восток и, в частности, от вступления в альянс Украины и Грузии.

По информации издания, союзники по НАТО считают, что переговоры с Россией нужны, а военные хотят избежать прямого отказа от предложения Москвы и усиления конфронтации. Но при этом предложения Москвы считаются неприемлемыми. То есть нельзя ни отказаться, ни принять их.