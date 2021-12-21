21 Декабря 2021
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Общество Челябинская область
Вакцинация (2021) | Фото: пресс-служба медицинской фракции

В Челябинской области от коронавируса вакцинировано почти 57% жителей

В Челябинской области 56,5% жителей поставили прививку от коронавируса. Об этом на аппаратном совещании с главами муниципалитетов, которое провел губернатор Алексей Текслер, сообщил министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

Губернатор отметил, что заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в области постепенно идет на спад, но ситуация остается напряженной.

"Наша задача – удвоить усилия по соблюдению противоэпидемических мер и массовой вакцинации жителей области, чтобы сформировать достаточно мощный коллективный иммунитет", - подчеркнул он.

По словам Юрия Семенова, на 21 декабря в регионе вакцинировано 1 млн 523 тыс. 279 человек, что составляет 56,5%. В частности, прививку поставили 54,2% жителей старше 60 лет, 69,7% студентов вузов и 45,6% учащихся среднего профессионального образования.

Наихудшие результаты по вакцинации показывают Брединский район (48,6%), Миасс (49,5%) и Еманжелинский район (50,8%). Более 80% жителей привились в Локомотивном городском округе, Кыштыме и Верхнеуральском районе.

Напомним, в Челябинской области с 30 ноября ввели обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции для обучающихся в профессиональных образовательных организациях и организациях высшего образования, а также для лиц старше 60 лет.

Теги: вакцинация, коронавирус, студенты, пенсионеры,



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