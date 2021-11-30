В Челябинской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для студентов и лиц старше 60 лет

В Челябинской области ввели обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции для обучающихся в профессиональных образовательных организациях и организациях высшего образования, а также для лиц старше 60 лет. Об этом на брифинге сообщил главный государственный санитарный врач по Челябинской области Анатолий Семенов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы достаточно долго наблюдали ситуацию по вакцинации, смотрели какие контингенты участвуют, но, к сожалению, эти два контингента, попали в отстающие", - подчеркнул он.

По его словам, за последние две недели прирост заболеваемости среди населения области составил 10%, но по группе населения 18-29 лет прирост - 15%, а среди лиц от 60 лет и старше – 16%. При этом он подчеркнул, что эти две группы населения на сегодняшний день меньше всего охвачены вакцинацией. Так, среди студентов уровень вакцинации составляет 51%, а среди лиц старше 60 лет – 54%.

"Мы переживаем особенно за лиц старше 60 лет, потому что больше всего тяжело болеющих и умирающих в этой группе населения, поэтому дальше ждать доброй воли мы просто не видим, потому что эти две группы населения выдают серьезные риски. Такое постановление подготовлено. С завтрашнего дня начинается вакцинация", - отметил Анатолий Семенов.

При этом он добавил, что "насилия сотворять никто не будет, вакцинации будут добиваться только уговорами".

Поставить первую прививку эти две группы населения должны до 20 декабря, а завершить вакцинацию до 10 января.