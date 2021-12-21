21 Декабря 2021
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Происшествия Челябинская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

Южноуральцев будут судить за убийство сотрудника гостиницы в Сатке

В Челябинской области двух местных жителей будут судить по обвинению в убийстве сотрудника гостиничного дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Убийство произошло ночью 30 января в помещении одного из гостиничных домов Сатки. По версии следствия, два пьяных сотрудника гостиницы поселка Пороги поссорились со своим коллегой. Они нанесли ему удары по голове молотком, от которых он скончался.

После убийства они решили скрыть тело и сбросили в водоем гидротехнического сооружения, расположенный вблизи гостиничного дома.

Теги: убийство, гостиница, уголовное дело, суд,



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