Госдеп: США представят свой список в ответ на предложения России по безопасности

В Госдепартаменте США заявили, что предложения Москвы по гарантиям безопасности не учитывают вопросы, волнующие Вашингтон.

"Мы пока что не видели ничего, что развеяло бы нашу обеспокоенность", — сказал представитель Госдепа Нед Прайс.

По его словам, США вместе с союзниками из Европы представят свои обеспокоенности действиями Москвы, которые "наносят вред нашим общим интересам и ценностям", пишет Regnum.

Напомним, на прошлой неделе Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Основные моменты – Россия и США должны отказаться от развертывания ядерного оружия, а НАТО – от продвижения на восток и, в частности, от вступления в альянс Украины и Грузии.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков накануне заявил, что России срочно нужен ответ США на предложения по гарантиям безопасности, так как ситуация имеет тенденцию к ухудшению.