В Челябинской области с солдатом, зашившим себе рот, встретилась омбудсмен

Южноуральский омбудсмен Юлия Сударенко встретилась в Чебаркуле с солдатом, который зашил себе рот нитками, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Тет-а-тет встретилась с солдатом-срочником, героем новостных лент. Мы долго общались, он рассказал мне о мотивах своего, мягко скажем, странного поступка. По понятным причинам, озвучивать их я не стану. Отмечу только, что на стрессовые факторы, связанные с кардинальным изменением образа жизни, наложились личные обстоятельства. Конечно, нельзя признать такой способ реагирования адекватным. Оставила ему свои контакты, чтобы и он, и мама, при необходимости могли со мной связаться", - написала Сударенко в своём Instagram.

Также она встретилась с ребятами, с которыми солдат прибыл к месту прохождения службы и жил в казарме.

"Все сослуживцы позитивно отзываются о нём, говорят, что всегда был общителен и приветлив, кроме дня, когда произошел инцидент. В тот день после разговора по телефону он выглядел очень подавленным", - написала омбудсмен.

Напомним, срочник "после ссоры с девушкой" ушел в туалет и зашил себе рот нитками.