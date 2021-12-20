"Как правило, собственники у самих себя не воруют": Матвиенко объяснила, почему верит в реновацию Норильска

В Совете Федерации сегодня обсуждали процесс реновации Норильска. Еще в прошлом году, когда сенаторы выехали в регион после аварии на предприятии "Норникеля", спикер СФ Валентина Матвиенко говорила, какое ужасающее впечатление производит Норильск, мол, там только фильмы ужасов снимать.

Сенаторы добились заключения соглашения о реновации Норильска, финансированием которой должен заняться "Норильский никель".

Матвиенко сегодня заявила, почему верит в возможность завершения процесса: "Как правило, собственники у самих себя не воруют, тем не менее, глаз да глаз нужен. Компания, как градообразующее предприятия, должна взять на себя основную часть расходов на развитие города. К юбилею города жители должны почувствовать реальные изменения в качестве жизни. Через два года у Норильска юбилей – 70 лет", - напомнила председатель палаты.

Полон оптимизма и глава Министерства развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Он полагает, что "у нас будут стоять лучшие города за полярным кругом и на Дальнем Востоке". При этом он отмечает: "На норильский район приходится 1% промышленного производства России. Но городская среда там сейчас не соответствует месту в экономике и располагает к тому, что граждане стремятся оттуда переехать".

Губернатор Красноярского края Александр Усс заметил, что "критических сбоев и отставаний нет", но глава краевого правительства добавил, что "некритические задержки все же присутствуют". Это связано, в первую очередь, с отсутствием в Норильске строительной индустрии – в регионе многие годы ничего толком не строилось. Усс добавил, что "значительная часть работ по ликвидации последствий аварии (разлив дизельного топлива у НТЭК – прим. ред.) уже завершена".

"Уже через год мы получим первые значимые результаты, их обязательно должны заметить сами норильчане, а через несколько лет Норильск приобретет черты столицы Арктики", - мечтает губернатор.

Совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин сообщил, что на программу обновления города выделено более 120 млрд руб., из них 80 млрд руб. – "Норникелем". Потанин отметил, что дальнейшее развитие компании и вхождение ее в "зеленую экономику" без реновации Норильска будет невозможно. Кроме того, "у компании колоссальные потребности в кадрах". "Только в следующем году потребуется нанять 14 тыс. человек. Очень сложно в наши условия привлечь людей, даже если жизнь будет комфортной", - отметил миллиардер.

"Для прибыльной компании дело чести сделать так, чтобы город жил в современных и комфортных условиях. Компания выделит дополнительно 150 млрд руб., чтобы задачи реновации решить полностью и не возвращаться к ним через 20 лет снова", - добавил Потанин.

Он считает планы по обновлению 189-тысячного города "абсолютно реальными".

"На ближайшие 10 лет инвестпрограмма ["Норильского никеля"] предусматривает более 2,5 трлн руб. инвестиций. Мы на 30-40% увеличим объем производимой товарной продукции. Это дополнительная нагрузка на экологию", - говорит Потанин.

Дмитрий Карасев, глава Норильска, рассказал, что занимает свой пост уже около года. За это время руководящий состав мэрии обновился на 70%. По его словам, в 2022-2024 гг. на реновацию жилищного фонда будет выделено 6,8 млрд руб., переселение граждан в районы с благоприятными условиями обойдется в 3,6 млрд руб. В этом году были демонтированы 68 зданий и заброшенных военных городков, которые портили вид (и смущали приехавших из Москвы сенаторов), до конца года будут определены проекты сноса и отстройки "с нуля" домов сталинской архитектуры – они нужны для сохранения исторического облика города. Однако Карасев указывает на то, что процесс реновации будут корректировать климатические условия. "Климат существенно меняется, идет растепление грунтов. Создан мерзлотный центр, результаты которого будут использоваться при застройке", - рассказал мэр Норильска.