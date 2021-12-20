В Тюмени фермер наказан за многомиллионные махинации с грантом

Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел уголовное дело 58-летнего главы крестьянского (фермерского) хозяйства из Аромашевского района Владимира Попова, которому вменяли мошенничество, сообщили Накануне.RU в объединённой пресс-службе судебной системы Тюменской области.

В сентябре 2017 г. Попов решил похитить бюджетные деньги, выделяемые для поддержки развития семейных животноводческих ферм. Он предоставил в департамент АПК Тюменской области фиктивную выписку с банковского счёта о наличии у него 10,1 млн руб. Наличие денег в размере 40% от плана расходов – обязательное условие для получения гранта. Департамент агропромышленного комплекса, не подозревая обмана, выделил Попову из бюджета 15 млн руб., 11,1 млн рублей глава КФХ похитил.

Попов вернул 4 млн руб. Суд наказал главу хозяйства двумя годами условно с испытательным сроком в два года и штрафом в 300 тыс. руб.