20 Декабря 2021
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Происшествия Тюменская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

В Тюмени фермер наказан за многомиллионные махинации с грантом

Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел уголовное дело 58-летнего главы крестьянского (фермерского) хозяйства из Аромашевского района Владимира Попова, которому вменяли мошенничество, сообщили Накануне.RU в объединённой пресс-службе судебной системы Тюменской области.

В сентябре 2017 г. Попов решил похитить бюджетные деньги, выделяемые для поддержки развития семейных животноводческих ферм. Он предоставил в департамент АПК Тюменской области фиктивную выписку с банковского счёта о наличии у него 10,1 млн руб. Наличие денег в размере 40% от плана расходов – обязательное условие для получения гранта. Департамент агропромышленного комплекса, не подозревая обмана, выделил Попову из бюджета 15 млн руб., 11,1 млн рублей глава КФХ похитил.

Попов вернул 4 млн руб. Суд наказал главу хозяйства двумя годами условно с испытательным сроком в два года и штрафом в 300 тыс. руб.

Теги: Владимир Попов, фермер, субсидия



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