20 Декабря 2021
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Общество Челябинская область
полиция, полицейские, митинг, протест (2020) | Фото: Накануне.RU

В Магнитогорске задержали активиста "Левого фронта" после акции протеста из-за QR-кодов

В Магнитогорске 19 декабря задержали активиста движения "Левый фронт" Олега Ковалева. Мужчину задержали сотрудники центра Э и полиции, когда он выходил из дома на народный сход.

По словам Олега Ковалева, заявление на него написал представитель ТЦ "Гостиный двор".

"Мне уже предъявляют, что представитель ТЦ "Гостиный двор" написал на меня заявление, что мы мешали им работать, когда выступили против QR-кодов 30 ноября. Этот представитель решил, что я организатор (не полиция). Хотя туда уже заранее выдвинулась полиция, чтобы нас задержать", - рассказал он на своей странице в соцсети.

Напомним, 13 декабря Центральный районный суд Челябинска оштрафовал на 15 тыс. руб. пенсионерку Розу Фаизову, задержанную во время ноябрьской акции против QR-кодов в ЗСО. Женщину признали виновной по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Пенсионерка, по мнению правоохранителей, нарушила закон, когда вместе с другой женщиной несколько минут держала плакат "Лазарева – в отставку" у здания ЗСО.

На прошлой неделе стало известно, что на активистку из Миасса Валентину Комкову составили два административных протокола после ноябрьской акции протеста в ЗСО. Протоколы составлены по ст. 6.1.1 КоАП РФ ("Нанесение побоев") и ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

Теги: Олег Ковалев, QR-код, задержание, акция протеста,



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