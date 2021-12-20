В ДТП на трассе М-5 в Челябинской области погиб один человек

На трассе М-5 в Челябинской области один человек погиб в результате столкновения трех автомобилей.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Челябинской области, авария произошла сегодня утром на 1550 км автодороги Москва-Челябинск на территории Ашинского района.

По предварительным данным, водитель Митсубиси Лансер при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Газелью. После удара иномарку развернуло, и она столкнулась с попутно движущимся позади автомобилем Джили МК-Кросс.

В результате ДТП водитель Митсубиси скончался в больнице. Его пассажир и пассажир Джили получили травмы. Их госпитализировали в больницу.