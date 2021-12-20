20 Декабря 2021
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Экономика В России За рубежом
Максим Решетников (2020) | Фото: duma.gov.ru

Не хуже, чем у всех: в Минэкономразвития ответили на прогноз Всемирного банка для России

В Минэкономразвития России прокомментировали прогноз Всемирного банка для нашей страны. Эксперты международной организации полагают, что российской экономике угрожают четыре вида рисков: развитие пандемии, всплеск инфляции, введение международных санкций и энергопереход.

В министерстве считают, что ничего нового или неожиданного в прогнозе нет, а все эти риски с той или иной долей вероятности применимы и к другим странам.

"Оценки Всемирного банка не стали для нас откровением или новостью. Обозначенные риски очевидны и с разной долей вероятности применимы для многих стран – с учетом появления и распространения новых штаммов коронавирусной инфекции, геополитических трений в разных регионах мира и прочих факторов", - цитируют "Ведомости" представителя министерства.

В Минэкономразвития считают, что Россия достаточно хорошо подготовлена к внешним шокам, а устойчивость экономики гарантирует "надежная макроэкономическая политика и низкий уровень госдолга".

Всемирный банк и Минэкономразвития совпадают в прогнозе по росту российской экономики в текущем году – он составит порядка 4,3%. Правда, затем прогнозы сильно расходятся: в министерстве верят, что рост ВВП на протяжении следующих трех лет составит не менее 3% (которые требует от правительства президент страны), а Всемирный банк предвидит постепенное замедление – 2,4% в 2022 году и всего 1,8% в 2023 году.

Теги: минэкономразвития, всемирный банк, прогноз, риски, экономика



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