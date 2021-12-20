Корпус корвета "Проворный" не поврежден при пожаре, - Северная верфь

Пожар, произошедший 17 декабря на строящемся корвете "Проворный" на Северной верфи в Петербурге, не привел к повреждению корпуса корабля. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Корвет будет восстановлен после пожара и достроен с заменой надстройки корабля.

Пожар произошел 17 декабря вечером на верхней палубе строящегося корвета "Проворный" проекта 20385. Огонь распространился на 800 квадратных метров и охватил почти весь корвет. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности.

По предварительным данным, активные работы на корвете в пятницу не проводились. Корабль должны были сдать флоту в конце 2022 года. "Интерфакс" сообщил, что эти сроки могут измениться в зависимости от ущерба, который причинил пожар.