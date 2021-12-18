На строящемся корвете "Проворный" в Петербурге произошел пожар

Пожар произошел 17 декабря вечером на верхней палубе строящегося корвета "Проворный" проекта 20385. Корабль находится на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге.

Огонь распространился на 800 квадратных метров и охватил почти весь корвет. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности. В 22.49 огонь был локализован, уточнили в городском МЧС.

Пострадали трое пожарных, передает РИА Новости. Двоим из них потребовалась госпитализация.

По данным "Интерфакса", причины пожара пока неясны. По предварительным данным, активные работы на корвете в пятницу не проводились.

Корабль должны были сдать флоту в конце 2022 года. Источник агентства сообщил, что эти сроки могут измениться в зависимости от ущерба, который причинил пожар.

"Известия" выяснили, что у корабля серьезно пострадали надстройка и главное антенно-мачтовое устройство.

Напомним, 12 декабря 2019 года пожар произошел на российском авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", который стоял на ремонте в доках Мурманска. При тушении продуктами горения отравились 10 военных. Два человека погибли. Причиной пожара СМИ называли попадание сварочной окалины на мусор в трюме, откуда огонь перекинулся на электрокабели.

Ранее сообщалось, что на восстановление авианосца "Адмирал Кузнецов" после пожара уйдет 300-350 млн рублей.