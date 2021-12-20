В Сургуте принят дефицитный бюджет на 2022 год

Дума Сургута приняла бюджет на 2022 и плановые 2023-24 гг., передаёт корреспондент Накануне.RU.

Глава контрольно-счётной палаты города Владислав Жуков отметил, что проект бюджета прошёл экспертизу. Итоги – в целом, документ соответствует законодательству, нарушений, препятствующих принятию бумаг, нет. За проголосовали все 22 депутата думы.

Напомним, в 2022 г. доходы городской казны составят 35,4 млрд руб., расходы – 36,7 млрд (соответственно, дефицит – 1,3 млрд), в 2023 г. – 32,2 млрд и 32,7 млрд руб. (то есть дефицит – 529 млн руб.), в 2024 г. – 32 и 31,6 млрд руб.