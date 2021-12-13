Мэрия Сургута предложила думе принять дефицитный бюджет города на 2022 год

Дума Сургута вскоре рассмотрит бюджет города на 2022 и плановый 2023-24 гг. В будущем году бюджет будет дефицитным, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Бумаги опубликованы на сайте гордумы. Согласно проекту решения, внесённого администрацией Сургута, в 2022 г. доходы городской казны составят 35,5 млрд руб., расходы – 36,8 млрд (соответственно, дефицит – 1,3 млрд), в 2023 г. – 32,1 млрд и 32,6 млрд руб. (то есть дефицит – 500 млн руб.), в 2024 г. – 31,8 и 31,3 млрд руб.

Заседание думы начнётся в 10.00 20 декабря.