13 Декабря 2021
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
деньги рубль купюра (2007) | Фото: Накануне.ru

Мэрия Сургута предложила думе принять дефицитный бюджет города на 2022 год

Дума Сургута вскоре рассмотрит бюджет города на 2022 и плановый 2023-24 гг. В будущем году бюджет будет дефицитным, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Бумаги опубликованы на сайте гордумы. Согласно проекту решения, внесённого администрацией Сургута, в 2022 г. доходы городской казны составят 35,5 млрд руб., расходы – 36,8 млрд (соответственно, дефицит – 1,3 млрд), в 2023 г. – 32,1 млрд и 32,6 млрд руб. (то есть дефицит – 500 млн руб.), в 2024 г. – 31,8 и 31,3 млрд руб.

Заседание думы начнётся в 10.00 20 декабря.

Теги: Сургут, бюджет, дума



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