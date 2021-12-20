В Челябинской области в подвале частного дома нашли ртуть

В Челябинской области во время проведения ремонтных работ в погребе одного из частных домов жильцы обнаружили значительное количество ртути, сообщили Накануне.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы региона.

Мелкие шарики ртути находились в слое почвы на глубине около 1,5 метров. Установить источник загрязнение нельзя, потому что дом старый.

"Грунт с мелкодисперсным вкраплением смогли частично поднять на поверхность и удалить из дома", - рассказали в пресс-центре.

В жилых комнатах над погребом были проведены замеры, которые показали сохранившееся превышение нормативной величины. Спасатели провели полную обработку всех поверхностей погреба спецраствором.

"По дополнительным мероприятиям, требующимся для устранения данной проблемы, областной ПСС внесено предложение в министерство общественной безопасности", - говорится в сообщении.