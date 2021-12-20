Нидерланды ввели карантин на все праздники из-за омикрон-штамма
Нидерланды ввели самый жесткий локдаун за все время пандемии из-за распространения штамма COVID-19 "омикрон".
Карантин начался 19 декабря и продлится как минимум до 14 января, сообщил исполняющий обязанности премьер-министра страны Марк Рютте. Он отметил, что омикрон-штамм "распространяется быстрее, чем ожидали", пишет Regnum.
В стране будут закрыты кафе, рестораны, театры и все магазины, которые не продают товары первой необходимости.
Работать будут только продуктовые магазины, аптеки, библиотеки, автозаправочные станции и автошколы.
Также власти Нидерландов приняли решение с 20 декабря закрыть школы на рождественские каникулы.
Ранее сообщалось, что в Нидерландах, где от коронавируса вакцинировано 75% населения, или более 90% взрослых, быстрыми темпами растет смертность. Она намного превышает не только среднюю за прошлые годы, но и прошлогоднюю, когда уже был ковид, но еще не было вакцинации.