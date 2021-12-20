20 Декабря 2021
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врачи, медработники, коронавирус, защитный костюм (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Нидерланды ввели карантин на все праздники из-за омикрон-штамма

Нидерланды ввели самый жесткий локдаун за все время пандемии из-за распространения штамма COVID-19 "омикрон".

Карантин начался 19 декабря и продлится как минимум до 14 января, сообщил исполняющий обязанности премьер-министра страны Марк Рютте. Он отметил, что омикрон-штамм "распространяется быстрее, чем ожидали", пишет Regnum.

В стране будут закрыты кафе, рестораны, театры и все магазины, которые не продают товары первой необходимости.

Работать будут только продуктовые магазины, аптеки, библиотеки, автозаправочные станции и автошколы.

Также власти Нидерландов приняли решение с 20 декабря закрыть школы на рождественские каникулы.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах, где от коронавируса вакцинировано 75% населения, или более 90% взрослых, быстрыми темпами растет смертность. Она намного превышает не только среднюю за прошлые годы, но и прошлогоднюю, когда уже был ковид, но еще не было вакцинации.

Теги: нидерланды, карантин, омикрон



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