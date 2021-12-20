В Челябинске в 2022 году появится 40 новых троллейбусов

В 2022 году в Челябинске появится не менее 40 новых троллейбусов. Об этом стало известно на совещании по развитию инфраструктуры общественного электротранспорта в Челябинске, которое провел губернатор Алексей Текслер.

В этом году на линии новой маршрутной сети выходит 259 новых автобусов и 30 низкопольных трамваев, идет замена трамвайных рельсов. В 2022 году планируется провести реконструкцию не менее 25 км трамвайных путей и построить новые трамвайные линии на северо-запад города и через путепровод в Ленинский район.

Запланирована реализация проекта по запуску метротрама.

"В Челябинске должен быть скоростной трамвай, он должен передвигаться значительно быстрее, чем сейчас. Как ни странно, трамвай сейчас в Челябинске – один из самых медленных видов транспорта, чего быть не должно. Задача – обеспечить скоростное движение трамваев, чтобы пассажирам было удобно, чтобы наши граждане в значительной мере пересели на общественный транспорт и использовали его как основной вид транспорта в городе", - подчеркнул Алексей Текслер.

Напомним, в октябре правительство Челябинской области и "Синара – Городские Транспортные Решения" подписали концессионное соглашение о создании и использовании троллейбусной инфраструктуры в Челябинске. С концессионным соглашением группа "Синара" выступила в июле. Соглашение планируется заключить на 15 лет. В рамках соглашения планируется приобрести 168 троллейбусов. Запланирована реконструкция трамвайных депо и тяговых подстанций, модернизация и строительство трамвайной сети.