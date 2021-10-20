20 Октября 2021
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Общество Челябинская область
транспорт, общественный транспорт, транспортная реформа, Екатеринбург, троллейбус (2017) | Фото: Накануне.RU

Власти Челябинской области заключили с "Синарой" концессионное соглашение о развитии троллейбусов

Правительство Челябинской области и "Синара – Городские Транспортные Решения" подписали концессионное соглашение о создании и использовании троллейбусной инфраструктуры в Челябинске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.

Напомним, с концессионным соглашением группа "Синара" выступила в июле. Соглашение планируется заключить на 15 лет. В рамках соглашения планируется приобрести 168 троллейбусов. Запланирована реконструкция трамвайных депо и тяговых подстанций, модернизация и строительство трамвайной сети.

Реализация мероприятий начнется в 2022 году.

Ранее была одобрена заявка на предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов на проект комплексного обновления троллейбусной системы Челябинска. По словам министра дорожного хозяйства и транспорта Алексея Нечаева, за счет инфраструктурных кредитов и концессии Челябинск увидит один из результатов транспортной реформы уже через два года.

"Это действительно, очень сжатые сроки. Ведь итогом работы станет полная модернизация троллейбусной инфраструктуры", - подчеркнул он.

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Власти Челябинской области заключили с "Синарой" концессионное соглашение о развитии троллейбусов

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Теги: Синары, троллейбусы, концессия,



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