20 Декабря 2021
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Политика Челябинская область
Портфель (2020) | Фото: Накануне.RU

Заместителем главы Челябинска по дорожному хозяйству назначен экс-замминистра транспорта Крыма

Заместителем главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту назначен Андрей Ксензов,сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Ксензов до 2020 года работал заместителем министра транспорта Крыма. Также он был первым заместителем главы Новосибирска и заместителем губернатора Новосибирской области.

Напомним, 16 декабря заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов ушел в отставку. Он был назначен заместителем главы Челябинска по дорожному хозяйству в декабре 2019 года после отставки Владимира Алейникова. До назначения он работал в органах внутренних дел ГУ МВД по Челябинской области.

Теги: Андрей Ксензов, назначение, заместитель главы Челябинска,



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