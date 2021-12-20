Заместителем главы Челябинска по дорожному хозяйству назначен экс-замминистра транспорта Крыма

Заместителем главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту назначен Андрей Ксензов,сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Ксензов до 2020 года работал заместителем министра транспорта Крыма. Также он был первым заместителем главы Новосибирска и заместителем губернатора Новосибирской области.

Напомним, 16 декабря заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов ушел в отставку. Он был назначен заместителем главы Челябинска по дорожному хозяйству в декабре 2019 года после отставки Владимира Алейникова. До назначения он работал в органах внутренних дел ГУ МВД по Челябинской области.