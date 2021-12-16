Вице-мэр Челябинска Максим Куляшов покинул должность
Заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов ушел в отставку.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии, Куляшов уволился по собственному желанию. С 16 декабря его обязанности будет временно исполнять вице-мэр Владимир Шамне.
Максим Куляшов был назначен заместителем главы Челябинска по дорожному хозяйству в декабре 2019 года после отставки Владимира Алейникова. До назначения он работал в органах внутренних дел ГУ МВД по Челябинской области.