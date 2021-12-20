СМИ: затопленный Центр хранения данных МВД РФ не отвечал действующим стандартам

18 декабря появилась информация о перебоях в оказании электронных государственных услуг ГИБДД.

Произошел сбой в работе системы ГИБДД, в результате чего не смогли зарегистрировать автомобили и получить водительские права жители многих городов, в частности Санкт-Петербурга и Челябинска. Из-за технического сбоя в работе информационных ресурсов МВД России отмечались неполадки в функционировании федеральной информационной системы ГАИ. Региональные подразделения были вынуждены приостановить оказание госуслуг, связанных с регистрацией автомобилей, выдачей водительских удостоверений, а также ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения правил дорожного движения.

По официальным данным, причиной сбоя стала коммунальная авария в серверных помещения, в результате чего серверы, оказались залиты водой.

Как пишут газета "Известия", залитый Центр хранения данных МВД не отвечал действующим стандартам. Эксперты ставят под сомнение компетенцию обслуживающих его IT-специалистов, которые не обеспечили географическое резервирование системы.