20 Декабря 2021
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кибер-спорт, класс, школа, компьютерный (2021) | Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

МВД России устранили сбой в работе информационных ресурсов

Сбой в работе информационных ресурсов МВД России устранен техническими специалистами ведомства, сообщает "МВД Медиа".

Причиной произошедшего стала коммунальная авария в серверных помещениях. Компьютеры, на которых хранятся массивы данных по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой.

"В течение полутора суток технические специалисты МВД России в круглосуточном режиме проводили восстановительные мероприятия, чтобы в самые короткие сроки добиться штатной работы серверов. В настоящее время задача выполнена – доступ к ведомственным информационным ресурсам возобновлен в полном объеме.
Завтрашний день, 20 декабря, объявлен рабочим для всех регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции, куда граждане смогут обратиться за получением государственных услуг как в электронном виде, так и в порядке живой очереди", - говорится в сообщении.

Теги: МВД России, сбой, информационные ресурсы



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