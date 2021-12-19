МВД России устранили сбой в работе информационных ресурсов

Сбой в работе информационных ресурсов МВД России устранен техническими специалистами ведомства, сообщает "МВД Медиа".

Причиной произошедшего стала коммунальная авария в серверных помещениях. Компьютеры, на которых хранятся массивы данных по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой.

"В течение полутора суток технические специалисты МВД России в круглосуточном режиме проводили восстановительные мероприятия, чтобы в самые короткие сроки добиться штатной работы серверов. В настоящее время задача выполнена – доступ к ведомственным информационным ресурсам возобновлен в полном объеме.

Завтрашний день, 20 декабря, объявлен рабочим для всех регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции, куда граждане смогут обратиться за получением государственных услуг как в электронном виде, так и в порядке живой очереди", - говорится в сообщении.