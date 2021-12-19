19 Декабря 2021
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суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

Отца Ивана Жданова приговорили к трем годам лишения свободы условно

К трем годам лишения свободы условно приговорили Юрия Жданова, отца экс-директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Ивана Жданова, об этом в Twitter сообщил его адвокат Владимир Воронин.

Освободили Жданова в зале суда. До приговора тот находился под стражей. Прокуратура требовала наказания в виде трех лет колонии. Приговор вынес суд в Нарьян-Маре.

На время апелляционного периода он будет находиться под подпиской о невыезде, а после того, как приговор вступит в силу, ему запретят менять постоянное место жительства без предварительного уведомления госорганов. Также он должен будет периодически являться на регистрацию.

Теги: Иван Жданов, Юрий Жденов, суд



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