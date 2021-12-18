Тюменские власти запретили мигрантам работать на общественном транспорте

В Тюменской области с 1 января запретили иностранцам, осуществляющим трудовую деятельность по патентам, работать на общественном транспорте, в такси и грузовых перевозках. Об этом говорится в постановлении губернатора региона.

Работодатели, использующие трудовых мигрантов на перечисленных видах работ, должны до 1 марта 2022 года привести их численность в соответствие с настоящим постановлением.

Ранее иностранным гражданам, проживающим на территории Ханты-Мансийского автономного округа, запретили работать в ряде определенных сфер.