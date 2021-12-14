14 Декабря 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Строители (2021) | Фото: Накануне.RU

Глава Югры запретила мигрантам продавать алкоголь, водить такси и работать в образовании

Иностранным гражданам, проживающим на территории Ханты-Мансийского автономного округа, теперь запрещено работать в ряде определенных сфер. Об этом говорится в постановлении губернатора Натальи Комаровой.

"Установить на 2022 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности, предусмотренным Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)", - говорится в документе.

Далее следует список из направлений, куда на работу в следующем году уже не примут мигрантов:

  • Производство детского питания и диетических пищевых продуктов (код 10.86).
  • Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах (код 47.25.1).
  • Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах (код 47.26).
  • Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении (код 49.31).
  • Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем (код 49.32).
  • Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки (код 49.39).
  • Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (код 56).
  • Образование (код 85).

Настоящее постановление направлено в управление Министерства внутренних дел РФ по ХМАО-Югре. Также данным хозяйствующим субъектам, руководствуясь требованиями трудового законодательства РФ, необходимо до 1 января привести численность используемых иностранных работников в соответствие с настоящим постановлением.

Теги: мигранты, иностранцы, работа, алкоголь, табак, образование, общественный транспорт, такси, детское питание



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