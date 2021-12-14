Глава Югры запретила мигрантам продавать алкоголь, водить такси и работать в образовании

Иностранным гражданам, проживающим на территории Ханты-Мансийского автономного округа, теперь запрещено работать в ряде определенных сфер. Об этом говорится в постановлении губернатора Натальи Комаровой.

"Установить на 2022 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности, предусмотренным Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)", - говорится в документе.

Далее следует список из направлений, куда на работу в следующем году уже не примут мигрантов:

Производство детского питания и диетических пищевых продуктов (код 10.86).

Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах (код 47.25.1).

Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах (код 47.26).

Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении (код 49.31).

Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем (код 49.32).

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки (код 49.39).

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (код 56).

Образование (код 85).

Настоящее постановление направлено в управление Министерства внутренних дел РФ по ХМАО-Югре. Также данным хозяйствующим субъектам, руководствуясь требованиями трудового законодательства РФ, необходимо до 1 января привести численность используемых иностранных работников в соответствие с настоящим постановлением.